RVP’den sonra ilk kez
Volkan Babacan geçtiğimiz sezon Robin van Persie'nin penaltısını kurtarmıştı. Milli eldiven bu sezon da beyaz noktadan Fernandao'ya "Dur" dedi. Yediği golde ise yapacak bir şeyi yoktu. Üzerine gelen meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na çarpınca ters ayakta kaldı ve top ağlarla buluştu.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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