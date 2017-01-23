 RVP’den sonra ilk kez – Fotomaç – 23 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    RVP’den sonra ilk kez

    RVP’den sonra ilk kez
    geçtiğimiz sezon 'nin penaltısını kurtarmıştı. Milli eldiven bu sezon da beyaz noktadan 'ya "Dur" dedi. Yediği golde ise yapacak bir şeyi yoktu. Üzerine gelen meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na çarpınca ters ayakta kaldı ve top ağlarla buluştu.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RVP’den sonra ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.