Lideri tanımadı
F.Bahçe, hayati maçta lider Başakşehir’i Ozan’ın golü ile yenip zirveye tutundu Fernandao penaltı kaçırırken, Kanarya rakibinin namağlup unvanını sonlandırdı
Fenerbahçe final maçına, Başakşehir sadece 'önemli bir lig maçına' çıkmıştı Kadıköy'de... Sarı-lacivertliler, can havliyle önce fiziksel üstünlük kurmaya çalıştı rakibine...
İlk 25 dakikadaki itiş-kakış üretkenliğe darbe vurdu. İlk net pozisyon 28'de geldi. Soldan Hasan kesti, Salih geriye doğru çıkardı, Ozan'ın 20 metreden vuruşu Emre Belözoğlu'na çarpıp ağlara gitti: 1-0... Başakşehir, ikinci 45'e top kontrolü ve oyun baskısı ile başladı. 50'de yeni transfer Caiçara sağdan yaya yolladı, Visca'nın bomboş plasesinde Demirel başarılıydı.
55'te genç Cengiz sağ çapraz ceza sahası dışından kesme yolladı, Demirel bu kez de 90'dan aldı topu. Fenerbahçe, maçı koparma şansını 74'te yakaladı. Epureanu tarafından düşürülen Fernandao, penaltıyı kendisi kullandı ama Babacan'a takıldı. Son 15 dakika büyük bir Başakşehir baskısına sahne oldu. Ancak pozisyon üretemediler. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yeniden umutlandı.
26 MAÇLIK SERiYi BiTiRDi
Başakşehir, Kadıköy'deki kazanamama serisini 9'a çıkardı. Avrupa Ligleri'nde en uzun yenilmezlik serisine sahip olan (16 galibiyet, 10 beraberlik), turuncu-lacivertliler 26 maç sonra dün kaybetti. Başakşehir dünkü sonuçla 316 gün sonra Süper Lig'de mağlup oldu. Medipol Başakşehir takımı en son 12. 03. 2016 tarihinde evinde Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti. Bugün Beşiktaş, Alanya'yı yenerse liderlik koltuğuna kurulacak.
KADIKÖY KLASİĞİ
F.Bahçe Süper Lig'de Başakşehir ile Kadıköy'de oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Sadece ilk kez Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maç 2-2 berabere bitmiş daha sonra oynanan 7 maçı da Fenerbahçe kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım dün de galip gelerek seriyi devam ettirdi ve hayati bir 3 puan aldı.
EN GOLCÜLER KARŞILAŞTI
Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon 18 maç sonunda 36 gol attı. Abdullah Avcı'nın talebeleri ligin en golcü iki takımından biri durumunda. F.Bahçe ise dün bir gol attı ve gol sayısını 37'ye çıkararak zirveye kuruldu. M.Başakşehir bu sezon üç maçta (Kayserispor, Alanyaspor, Akhisar B.) beş gol atarken Fenerbahçe takımı da üç maçını beş gol atarak kazandı.
İlk 25 dakikadaki itiş-kakış üretkenliğe darbe vurdu. İlk net pozisyon 28'de geldi. Soldan Hasan kesti, Salih geriye doğru çıkardı, Ozan'ın 20 metreden vuruşu Emre Belözoğlu'na çarpıp ağlara gitti: 1-0... Başakşehir, ikinci 45'e top kontrolü ve oyun baskısı ile başladı. 50'de yeni transfer Caiçara sağdan yaya yolladı, Visca'nın bomboş plasesinde Demirel başarılıydı.
55'te genç Cengiz sağ çapraz ceza sahası dışından kesme yolladı, Demirel bu kez de 90'dan aldı topu. Fenerbahçe, maçı koparma şansını 74'te yakaladı. Epureanu tarafından düşürülen Fernandao, penaltıyı kendisi kullandı ama Babacan'a takıldı. Son 15 dakika büyük bir Başakşehir baskısına sahne oldu. Ancak pozisyon üretemediler. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yeniden umutlandı.
26 MAÇLIK SERiYi BiTiRDi
Başakşehir, Kadıköy'deki kazanamama serisini 9'a çıkardı. Avrupa Ligleri'nde en uzun yenilmezlik serisine sahip olan (16 galibiyet, 10 beraberlik), turuncu-lacivertliler 26 maç sonra dün kaybetti. Başakşehir dünkü sonuçla 316 gün sonra Süper Lig'de mağlup oldu. Medipol Başakşehir takımı en son 12. 03. 2016 tarihinde evinde Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti. Bugün Beşiktaş, Alanya'yı yenerse liderlik koltuğuna kurulacak.
KADIKÖY KLASİĞİ
F.Bahçe Süper Lig'de Başakşehir ile Kadıköy'de oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Sadece ilk kez Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maç 2-2 berabere bitmiş daha sonra oynanan 7 maçı da Fenerbahçe kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım dün de galip gelerek seriyi devam ettirdi ve hayati bir 3 puan aldı.
EN GOLCÜLER KARŞILAŞTI
Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon 18 maç sonunda 36 gol attı. Abdullah Avcı'nın talebeleri ligin en golcü iki takımından biri durumunda. F.Bahçe ise dün bir gol attı ve gol sayısını 37'ye çıkararak zirveye kuruldu. M.Başakşehir bu sezon üç maçta (Kayserispor, Alanyaspor, Akhisar B.) beş gol atarken Fenerbahçe takımı da üç maçını beş gol atarak kazandı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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