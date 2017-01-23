 Artık seri gerek – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Artık seri gerek

    Artık seri gerek

    Kjaer kendi işlerini kendileri zora soktuklarını belirtip çözümü söyledi “Bundan sonra kayıp yok. Hedef hep 3 puan”

    'nin 'Savunma Bakanı' Simon Kjaer sakatlığını atlatıp dün 11'deki yerini aldı. Sahada onu gören sarı-lacivertliler de derin bir 'oh' çekti. Danimarkalı stoper maç sonu şunları söyledi: "Kendi işimizi kendimiz zora soktuk. Bundan sonra kayıp yok. Hedefimiz hep 3 puan. Daha fazla gol atabilirdik ama 1 gol de yeter. Chelsea'ye gideceğim söyleniyor ama bunlar tamamen dedikodu. Her transfer döneminde bunlar ortaya çıkıyor. Bu söylentilerin hiçbiri doğru değil"

    O VARSA SORUN YOK
    Kjaer'in oynadığı maçlarda Fenerbahçe sıkıntı yaşamıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı'nın oynadığı son 10 lig maçında 8 galibiyet elde etti. Bu arada Kjaer, Chelsea'ye gideceği iddialarını da "Dedikodu" diyerek yalanladı.

    KALE GİBİ SAVUNDULAR
    döndü, Fenerbahçe'nin savunması kendini buldu. Geçtiğimiz hafta Adana maçında forma giymeyen Danimarkalı savunmacının yokluğunda Kanarya 2 gol yemiş, önemli pozisyonlar vermişti. Dün ise Kjaer-Skrtel bir kez daha yan yana oynadı. Medipol Başakşehir pozisyon bulamadı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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