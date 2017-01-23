Artık seri gerek
Kjaer kendi işlerini kendileri zora soktuklarını belirtip çözümü söyledi “Bundan sonra kayıp yok. Hedef hep 3 puan”
Fenerbahçe'nin 'Savunma Bakanı' Simon Kjaer sakatlığını atlatıp dün 11'deki yerini aldı. Sahada onu gören sarı-lacivertliler de derin bir 'oh' çekti. Danimarkalı stoper maç sonu şunları söyledi: "Kendi işimizi kendimiz zora soktuk. Bundan sonra kayıp yok. Hedefimiz hep 3 puan. Daha fazla gol atabilirdik ama 1 gol de yeter. Chelsea'ye gideceğim söyleniyor ama bunlar tamamen dedikodu. Her transfer döneminde bunlar ortaya çıkıyor. Bu söylentilerin hiçbiri doğru değil"
O VARSA SORUN YOK
Kjaer'in oynadığı maçlarda Fenerbahçe sıkıntı yaşamıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı'nın oynadığı son 10 lig maçında 8 galibiyet elde etti. Bu arada Kjaer, Chelsea'ye gideceği iddialarını da "Dedikodu" diyerek yalanladı.
KALE GİBİ SAVUNDULAR
Simon Kjaer döndü, Fenerbahçe'nin savunması kendini buldu. Geçtiğimiz hafta Adana maçında forma giymeyen Danimarkalı savunmacının yokluğunda Kanarya 2 gol yemiş, önemli pozisyonlar vermişti. Dün ise Kjaer-Skrtel bir kez daha yan yana oynadı. Medipol Başakşehir pozisyon bulamadı.
O VARSA SORUN YOK
Kjaer'in oynadığı maçlarda Fenerbahçe sıkıntı yaşamıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı'nın oynadığı son 10 lig maçında 8 galibiyet elde etti. Bu arada Kjaer, Chelsea'ye gideceği iddialarını da "Dedikodu" diyerek yalanladı.
KALE GİBİ SAVUNDULAR
Simon Kjaer döndü, Fenerbahçe'nin savunması kendini buldu. Geçtiğimiz hafta Adana maçında forma giymeyen Danimarkalı savunmacının yokluğunda Kanarya 2 gol yemiş, önemli pozisyonlar vermişti. Dün ise Kjaer-Skrtel bir kez daha yan yana oynadı. Medipol Başakşehir pozisyon bulamadı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
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