 İlhan Cavcav anıldı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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HEPSİ
    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    anıldı

    İlhan Cavcav anıldı
    Gençlerbirliği'nin yaşamını yitiren başkanı için tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Kadıköy'deki saygı duruşunda sarı-lacivertli tribünler çıt çıkarmazken İlhan Cavcav'ı saygı ve sevgiyle andılar.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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