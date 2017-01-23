İlhan Cavcav anıldı
Gençlerbirliği'nin yaşamını yitiren başkanı İlhan Cavcav için tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Kadıköy'deki saygı duruşunda sarı-lacivertli tribünler çıt çıkarmazken İlhan Cavcav'ı saygı ve sevgiyle andılar.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yazıcı’da
Toplam 4
Yorum
Fiko Aynı mesut Özil az hareketli olursa
- Skandal ve ucuz!
Toplam 21
Yorum
Ziya GS düşmanlığından net gole çamur atıyorsunuz , ayıp ayıp. Penaltı anında işin vardı göremedin sanırım, bir yorumun yok da.
- ''Beşiktaş’tan asla ayrılmam!''
Toplam 8
Yorum
gırmançi taliscanın bonservisini alacağız görün bakın renkliler sezon sonu uefa kriterleri gibi bir durum söz konusu olmayacak renkliler düşünsün
İlhan Cavcav anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.