 Bobby ile 2 yıl daha – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Bobby ile 2 yıl daha

    Bobby ile 2 yıl daha
    Sarı-lacivertliler erkek basketbol takımında iç transferde Bobby Dixon'ın kontratını uzattı. Başarılı guard ile 2 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Oyuncumuza sarı-lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarı dileriz" denildi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:18
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