Bobby ile 2 yıl daha

Sarı-lacivertliler erkek basketbol takımında iç transferde Bobby Dixon'ın kontratını uzattı. Başarılı guard ile 2 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Resmi siteden yapılan açıklamada "Oyuncumuza sarı-lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarı dileriz" denildi.