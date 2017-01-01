Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti

Zorya Luhansk, resmi sitesinde yaptığı açıklamada orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.



Fenerbahçe, devre arası transferine hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, Zorya Luhansk'ın orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'i transfer etti. Zorya Luhansk'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu ifade edildi.



ZORYA: KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ



Zorya Luhanks, Oleksandr Karavaev'e Fenerbahçe forması altında başarılar diledi.



Ukrayna ekibi Zorya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye gideceğini belirttiği Oleksandr Karavaev'e başarılar diledi. Transfer süreciyle ilgili olarak bilgi verilen haberde, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'le görüştüğü ve ardından da Shakhtar'ın Zorya ile görüşerek kiralık sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Karavaev'i çok beğendiği belirtilen mesajda, kulüp başkanı Heller, "Karavaev bize 2 yıldız önemli katkılar sağlamış bir oyuncu. Kendisi, Zorya'nın başarılı olmasında çok önemli işlere imza attı. Buradaki performansı sonrasında Ukrayna Milli Takımı'nın da kadrosuna katıldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması, oyuncunun da kendisini göstermesi adına önemli bir durum. Biz bunu göz önüne alarak, kendisinin gitmesine izin verdik. Fenerbahçe'de forma giydiği sürece Ukrayna futbolunun da gelişimine katkıda bulunacaktır. Kendisine Fenerbahçe'de başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



OLEKSANDR KARAVAEV'İ TANIYALIM



Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olan Oleksandr Karavaev, orta sahanın hem sağında, hem de solunda forma giyebiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının altyapısından çıkan genç futbolcu, 2012'de Sevastopol'a kiralandı. Bu takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyen Karavaev, sezon sonunda tekrar Shakhtar'a döndü. Lucescu'nun takımda düşünmediği Karavaev, 2014 yılında Zorya'ya kiralık olarak gönderildi. Zorya, genç oyuncunun takımda kalmasını istedi ve 2015 yılında bu futbolcuyla tekrar kiralık olarak anlaşıldı.



2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ



Zorya, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alırken, Karavaev, sarı-lacivertlilere karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi. Bu sezon ligde oynanan 18 karşılaşmanın 17'sinde sahada yer alan Oleksandr Karavaev, yalnızca bonservisinin bulunduğu Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymedi. 6 Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 17 Ukrayna Ligi karşılaşmasında sahaya çıkan Karavaev, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı kadrosunda bulunan Karavaev, teknik direktör Shevchenko tarafından 4 kez kadroya alındı.



FENERBAHÇE: GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI



Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Oleksandr Karavaev'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaev'in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır."



Zorya'nın resmi sitesinden yapılan açıklama:



