''Beşiktaş’ı istiyorum''
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak için adeta gün saydığı isimlerden biri olan Eduard Sobol, Türkiye'de futbol oynamak istediğini itiraf etti.
Genç futbolcu da Beşiktaş'tan gelen teklifin son derece cazip olduğu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta oynamayı elbette çok isterim. Türkiye futbol statları ve atmosferiyle son derece etkileyici bir ülke. Şu anda kiralık olarak Zorya ile sözleşmem sürüyor. Ancak kulüplerin anlaşması durumunda benim Beşiktaş'a gitmemem için hiçbir neden yok." Beşiktaş'ın belgeleri göndermesi halinde Sobol, kiralık olarak transfer edilecek.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:12
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
''Beşiktaş’ı istiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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