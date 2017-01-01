 ''Beşiktaş’ı istiyorum'' – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    ''’ı istiyorum''

    ''Beşiktaş’ı istiyorum''

    'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak için adeta gün saydığı isimlerden biri olan , Türkiye'de futbol oynamak istediğini itiraf etti.

    Siyah beyazlılar, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki sol bekin transferinde sona yaklaştı. Ukrayna ekibinin transferin gerçekleşmesi için 'tan resmi bir belge beklediği ve pazartesi gününe kadar süre verdiği belirtildi.

    Genç futbolcu da Beşiktaş'tan gelen teklifin son derece cazip olduğu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta oynamayı elbette çok isterim. Türkiye futbol statları ve atmosferiyle son derece etkileyici bir ülke. Şu anda kiralık olarak Zorya ile sözleşmem sürüyor. Ancak kulüplerin anlaşması durumunda benim Beşiktaş'a gitmemem için hiçbir neden yok." Beşiktaş'ın belgeleri göndermesi halinde Sobol, kiralık olarak transfer edilecek.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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