 Ryan Babel antrenmanda – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ryan Babel antrenmanda

    Ryan Babel antrenmanda

    Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, siyah-beyazlı takım ile ilk idmanına çıktı.

    Antalya Belek'e bugün öğle saatlerinde gelen Beşiktaş'ta transferi gün içinde açıklanan Ryan Babel de takımla birlikte ilk kez sahaya çıktı. Hollandalı futbolcu 2,5 yıllık imzanın ardından takımla birlikte ilk idmanını gerçekleştirirken, yeni takım arkadaşları ile olan samimiyeti gözlerden kaçmadı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:14
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