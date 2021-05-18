Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu!
18 Mayıs 2021, Salı 11:52
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Beşiktaş Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "Bizim için sezon başı çifte kupa hayal değildi, biz sezon başı da çok istedik" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)