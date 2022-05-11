Trabzonspor galibiyeti sonrası Berna Gözbaşı: Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor..."
11 Mayıs 2022, Çarşamba 01:09
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Kayserispor evinde Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı galibiyetten sonra önemli açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Biz bugün buraya Türkiye'nin lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek, finale yükseldik." dedi.