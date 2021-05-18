Son dakika spor haberi: Valentin Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Maçın ardından açıklamalarda bulundu
18 Mayıs 2021, Salı 10:51
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Maçın ardından konuşan Valentin Rosier, flaş açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu geleceğiyle ilgili olarak da, "Şu anda kupanın sevincini yaşıyorum, yakında konuşacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)