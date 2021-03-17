Son dakika spor haberi: Antalyaspor - Alanyaspor maçının ardından Semih Tokatlı'dan mağlubiyet açıklaması! "İlk golde..."
17 Mart 2021, Çarşamba 11:18
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, Alanyaspor cephesinde teknik sorumlu Semih Tokatlı açıklamalarda bulundu. Tokatlı, "Bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. İlk golde Berkan'a yapılan faul değerlendirilmeyince geriye düştük. Antalyaspor haketti, onları tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...