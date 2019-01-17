 BİZE ULAŞIN

Slimani'ye şok protesto!

17 Ocak 2019, Perşembe 12:00

Slimani, oyundan çıkarken ıslıklandı! Ersun Yanal ise oyuncusuna alkışla destek verdi.

MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER
Slimani'ye şok protesto!
Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 10 kişi! Eljif Elmaz kırmızı kart gördü
Dirar'ın sayılmayan golü
Benzia'dan şık pas
Şener'in şık vuruşu direkten döndü
Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı
Ümraniyespor kalecisinin devleştiği anlar
İşte Fenerbahçe'nin iptal edilen golü
Gol kralı Diagne'den şok hareket
Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı öncesi açıklamaları