Sivasspor'un golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon
20 Nisan 2022, Çarşamba 09:08
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Maçın 26. dakikasında Sivasspor'da Max Gradel ardak direğe doğru orta yaptı. Yatabare'yi aşan top Caner'e kaldı ve Caner topu Alanyaspor ağlarına gönderdi. Ancak Yatabare pozisyon içerisinde bulunduğundan ve savunmanın arkasında pozisyon aldığından ötürü yan hakem ofsayt kararını verdi ve gol iptal edildi. İşte o pozisyon.