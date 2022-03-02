Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Fatih Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel sözleri!
02 Mart 2022, Çarşamba 07:31
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü devirerek adını yarı finale yazdırdı. Maçın ardından kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in küfür ettiği iddialarına da değinen Çalımbay, "Volkan hocanın öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Ben duymadım. Biz teknik direktörlere zaten yakışmaz. Tabii ki neler bittiğini göremedim. Böyle bir şey olduysa üzücü ama Volkan hocanın öyle bir şey yaptığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...