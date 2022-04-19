Siopis Trabzonspor - Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Rövanş öncesi..."
19 Nisan 2022, Salı 10:57
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor evinde Kayserispor'u Andreas Cornelius'un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçtan sonra Fırtına'da başarılı bir performans sergileyen Siopis, A Spor'a konuştu. Siopis, "Bugün çok pozisyon üreten taraftık. Topun hakimiyeti bizdeydi. Rakibe pozisyon vermedik. Moral bulmak açısında önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyum. Rövanşa bir avantaj elde ettik." dedi.