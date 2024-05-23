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Türkiye Kupası Videolar Paul Onuachu zoru başardı! İşte Mert Günok'un kurtarışı sonrası Rachid Ghezzal'ın direkte patlayan şutu

Paul Onuachu zoru başardı! İşte Mert Günok'un kurtarışı sonrası Rachid Ghezzal'ın direkte patlayan şutu

23 Mayıs 2024, Perşembe 10:25
Paul Onuachu zoru başardı! İşte Mert Günok'un kurtarışı sonrası Rachid Ghezzal'ın direkte patlayan şutu

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 62. dakikasında Trabzonspor Onuachu ile gole yaklaşırken Mert Günok'un kurtarışı sonrası Rachid Ghezzal'ın şutu direkten döndü. İşte detaylar...

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