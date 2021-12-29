Ömer Bayram Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası konuştu! "Utanmamız lazım"
29 Aralık 2021, Çarşamba 12:29
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor'a normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta penaltılarda 6-5 yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da Ömer Bayram, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olağanüstü bir maç. O kadar çok pozisyona girdik ki 10 bile olabilirdi ama hikaye anlatmış olurum. Utanç verici bir durum. Utanmamız lazım. O kadar çok pozisyona giriyorsan, açık ara farkla kazanman lazım." dedi.