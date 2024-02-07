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Türkiye Kupası Videolar Maçta duygulandıran anlar! Dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde...

Maçta duygulandıran anlar! Dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde...

07 Şubat 2024, Çarşamba 09:04
Maçta duygulandıran anlar! Dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde...

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi sahasında konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında duygusal anlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan Asrın Felaketi'nde ülkemizin acı kayıplarını anmak için taraftarlar, dakikalar 4:17'yi gösterdiğinde sahaya karanfil attı. Gaziantep FK ve Fenerbahçeli futbolcular da oldukları yerde alkışlarla saygı gösterisinde bulundu. İşte statta yankılanan siren sesleriyle birlikte yaşanan o duygusal anlar...

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