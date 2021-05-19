Kupa töreninde Premier Lig'i andıran o anlar! Önce Beşiktaş sonra Antalya...
19 Mayıs 2021, Çarşamba 12:20
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Siyah beyazlıların 2-0'lık skorla şampiyon olduğu Türkiye Kupası'nın tören bölümünde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular, ikincilik ödülünü almak içiın sıraya giren Antalyasporlu futbolcuları iki yana dizilerek kutlarken Antalyasporlu futbolcular da Ersun Yanal'ın direktifiyle bu jeste aynı şekilde karşılık verdi. Bu görüntüler, Premier Lig'deki "guard of honor" yani şampiyon takımı sahaya alkışlayarak davet etme geleneğini hatırlattı.