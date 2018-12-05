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Keçiörengücü 0-1 Galatasaray

05 Aralık 2018, Çarşamba 12:00

33' | Atalay Babacan

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  • ÖZET
  • GOLLER
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Ümraniyespor 1-0 1461 Trabzon
Keçiörengücü 1-2 Galatasaray
Keçiörengücü 0-2 Galatasaray
Keçiörengücü 0-1 Galatasaray
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