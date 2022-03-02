Kayserispor forması giyen Cenk Gönen'den Beşiktaş maçı sonrası Ukrayna mesajı!
02 Mart 2022, Çarşamba 11:07
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Maçın ardından Kayserispor forması giyen Cenk Gönen, "İnönü Stadyumu'nda çok güzel anılarım vardı. Onlara bir tanesini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam oldu. Güzel bir galibiyet aldık, umarım yarı finalde de Trabzonspor'u eler ve finalde de kupayı kazanırız. Bu galibiyeti Kiev'de bulunan abime ve yengeme armağan etmek istiyorum" açıklamlarını yaptı.