Hikmet Karaman'dan Trabzonspor sözleri! "Telafisi olmayan bir maç"
19 Nisan 2022, Salı 08:26
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oluyor. Zorlu müsabaka öncesinde sarı kırmızlı ekibin teknik patronu Hikmet Karaman önemli açıklamalarda bulundu. Karaman, "Telafisi olmayan bir maça çıkıyoruz. Ligin en iyi topunu oynayan Trabzonspor. Birbirimizi tanıyan iki takımız. Çok sert bir mücadele olacak. Maçın ilerleyen bölümleri önceki maç gibi olacak." dedi.