Hikmet Karaman Trabzonspor - Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Buraya kadar getirmişken..."
19 Nisan 2022, Salı 11:29
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Bordo mavili ekip maçı Andreas Cornelius'un 87. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçtan sonra, A Spor'a konuştu. Karaman, "Buraya kadar getirmişken, o golü yemememiz lazım. Orada bireysel hata yaptık. Trabzonspor, bu ligin çok önemli bir takımı. Hem mevcut kadrosu hem de ligdeki konumu ve puan farkı ortada." dedi.