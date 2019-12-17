Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler!

Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götürerek rekoru elinde bulunduran Galatasaray, 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası soyunma odası koridorunda olay çıktı. Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı. Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Fatih Terim'le ve Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Gökhan Çıra'nın açıklamaları:

"Fatih Terim'in ekibinden biri kafa attı bana. Kel kafalı birisi. Zaten onun da kafası yarılmıştı, çıkarken görebilirsiniz. Maç bittikten sonra Muslera gelip bana küfür etmeye başladı."

"Ben Galatasaray altyapısında neler yaşadığımı bildiğim için Galatasaray'a cephe aldım. 2-0 ilk maçı yenmişim, Galatasaray'ı sahasında yenmişim, ağlayayım mı? 'Hadi ya 2-0 Fatih Terim'i yendik' diye ağlayayım mı? Sevineceğim tabii ki, az bile yaptım."



Öte yandan, Gökhan Çıra'nın kendisine vurduğunu belirttiği kişinin Fatih Terim'in koruma ekibinde yer alan bir şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı.