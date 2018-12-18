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Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyon
18 Aralık 2018, Salı 12:00
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Galatasaray - Keçiören maçının 28. dakikasında Martin Linnes yerde kaldı. Ancak maçın hakemi Özgür Yankaya devam dedi. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.
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