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Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyon

18 Aralık 2018, Salı 12:00

Galatasaray - Keçiören maçının 28. dakikasında Martin Linnes yerde kaldı. Ancak maçın hakemi Özgür Yankaya devam dedi. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.

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