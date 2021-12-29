Galatasaray Denizlispor maçı sonrası Fatih Terim'den transfer sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Normal süresi 3-3 eşitlikle biten mücadeleyi penaltılar sonucu Denizlispor 6-5 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Maçı komplike hale biz soktuk." diyen Terim, transfer konusuna da değindi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Normal süresi 3-3 eşitlikle biten mücadeleyi penaltılar sonucu Denizlispor 6-5 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da.

Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Müthiş bir zevk vererek oynadığın bir oyunda, doğru yerde doğru vuruşlar yapılamadı. Ek olarak, bir metreden atamama becerisini, pardon, beceriksizliğini gösterdik.

6. dakika bitti, 7 de bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez de zaten. Söylenecek de bir şey yok.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, kulübümüzün ekonomik şartlarına bakınca kulübümüz adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. Eğer ekonomik durumumuz müsait değilse, izin vermiyorsa yapmayız da.

Başkanla konuşmamız olacak. Yarın buluşacağız. Galatasaray adına hangisi doğruysa onu yapacağız. İlla şu şöyle, bu böyle diye bir kaide yok. İçinde bulunduğumuz durum gerek ülkenin, gerek Galatasaray'ın çok açık. Onu düşünerek hareket edeceğiz.