Finali Kayseri'ye getiren Emrah Başsan A Spor'a konuştu!
11 Mayıs 2022, Çarşamba 12:38
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Kayserispor evinde Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti ve ilk finalist oldu. Kayserispor'un 2 golünü atan A Spor canlı yayınına konuştu. Başsan, "İlk maçta 1-0'lık mağlubiyet hak edilmemiş bir mağlubiyetti. İnanılmaz bir maç oldu. Bugün maçı değiştirmek bana nasip oldu. Müthiş bir ambiyans vardı. İki gol attım, bir penaltı aldım. İstediğimiz her şeyi yaptık sahada. Finaldeyiz. Kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz." dedi.