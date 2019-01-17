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Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı
17 Ocak 2019, Perşembe 12:00
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Fenerbahçeli yıldız Islam Slimani, Ümraniyespor kalesine yapılan ortada mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı.
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