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Türkiye Kupası Videolar Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: 10 maçın 7'sinde...

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: 10 maçın 7'sinde...

07 Şubat 2024, Çarşamba 11:10
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat: 10 maçın 7'sinde...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, "10 maçta oynadım, 7'sinde kalemi gole kapadım. 2 penaltı oldu, 2'sini de kurtardım. Kendi gelişimime odaklanıyorum. Takım başarısı ön planda. Tribünde olsak da, kulübede olsak da trip gibi bir durum olmaz. Her zaman elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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