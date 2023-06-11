Fenerbahçe'de Arda Güler Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Kariyerimdeki ilk kupa"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler önemli açıklamalarda bulundu. İşte Arda Güler'in sözleri...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA GÜLER'İN SÖZLERİ:

Çok şükür, kariyerimdeki ilk kupa. Şimdi inşallah devamı da gelecek. Taraftarlarımızı ben de çok seviyorum. Onların ve ailemin desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Kariyerimdeki ilk kupam. Bir süredir kupa kazanamıyorduk. Çok mutluyuz. Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek.