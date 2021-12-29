FENERBAHÇE HABERLERİ - Zeki Murat Göle'den Burak Kapacak açıklaması!
29 Aralık 2021, Çarşamba 08:47
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Afjet Afyonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, mücadele öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkacak Burak Kapacak ile ilgili de konuşan Göle, "Burak Kapacak uzun zamandır forma heyecanı duyuyor. Antrenmanlara yansıyordu. Antrenmanlara çok mücadele ediyordu. Ona bir şans vermek istedik. Bu fırsatı inşallah iyi değerlendirir." dedi.