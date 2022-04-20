Felipe Sanchez Mateos'tan Sivasspor mağlubiyetinin yorumu! "Duran toplar..."
20 Nisan 2022, Çarşamba 10:57
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçtan sonra Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu konuştu. Mateos, "Maça iyi başladık ama sonradan üstünlüğümüz kayboldu. Akan oyunu iyi kontrol ettiler. Sahayı iyi parsellediler. Duran toplardan bahsetmiştik ve gol yedik." dedi.