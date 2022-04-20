Felipe Sanchez Mateos Alanyaspor - Sivasspor maçı öncesi konuştu! "Bu seviyelerde..."
20 Nisan 2022, Çarşamba 08:01
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Alanyaspor Teknik Sorumlusu Direktörü Felipe Sanchez Mateos maç hakkında konuştu. Mateos, "Bütün konsantrasyonumuzla bu maça hazırız. Alanyaspor sürekli kupanın bu seviyelerinde mücadele ediyor. Bu sene kupayı almak istiyoruz. Fiziksel olarak güçlü bir rakiple karşı karşıyayız. Duran toplarda tehlikeli bir rakip." dedi.