Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun yıldızlaştığı maçta rakibini 4-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları:

Şundan emin olun ki Fenerbahçe'nin geleceği için bir takım planlar yapıyoruz.

Bazen taraftarlarımız bize serzenişlerde bulunuyor ama oyuncuları kaybetmeden kazanmak bizim arzumuz içinde var.

Ferdi daha genç bir oyuncu. Erken hasat problem yaratır. Yavaş yavaş, doğru zamanda kullanmak önemli.

Eksikleri var, geliştirdikçe daha iyi olacak. Doğru zamanda, doğru yerde kullanacağız. Takım, camia, oyuncu hazır olmalı.

Muhammet bugün girdi, bir asist yaptı. Kadroya girmek için önünde süreç var.

Önemli bir oyuncu, yavaş yavaş onları ısıtıp, umarım Fenerbahçe'nin uzun vadeli bir oyuncusu olacak gelişim sağlatmayı başarırız.