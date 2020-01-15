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Emre Akbaba'dan Fatih Terim sözleri

15 Ocak 2020, Çarşamba 11:01

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Rizespor'la Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi Rizespor'un golünü Boldrin atarken, Galatasaray'ın golü Emre Akbaba'dan geldi. Maç sonrası Emre Akbaba, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Emre Akbaba'nın açıklamaları:

Rizespor ile eşleşince hocamız beni yanına çağırmıştı. Ben kadere inanırım ve o maçta oynayacaksın dedi. Beni kaptan olarak sahaya çıkardı. Hocama ne kadar teşekkür etsem az. Arkadaşlarıma, Yener hocama, eşime, aileme. Bütün hocalarıma teşekkürler.


MAÇIN DİĞER VİDEOLARI

  • ÖZET
  • GOLLER
  • DİĞER
Goller Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray
Goller Çaykur Rizespor 1-0 Galatasaray
Goller BB Erzurumspor 2-2 Beşiktaş
Goller BB Erzurumspor 2-1 Beşiktaş
Goller BB Erzurumspor 3-2 Beşiktaş
Goller BB Erzurumspor 1-1 Beşiktaş
Goller BB Erzurumspor 1-0 Beşiktaş
Goller Aytemiz Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa
Goller Aytemiz Alanyaspor 2-1 Kasımpaşa
Goller Aytemiz Alanyaspor 2-0 Kasımpaşa
Goller Aytemiz Alanyaspor 1-0 Kasımpaşa