BİZE ULAŞIN
ANA SAYFA
KUPA TV
GALERİ
FİKSTÜR
SONUÇLAR
TAKIMLAR
İSTATİSTİK
YAYIN AKIŞI
ARŞİV
ÖN ELEME
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
SON 16
ÇEYREK FİNAL
YARI FİNAL
FİNAL
Boluspor 0-1 Galatasaray
22 Ocak 2019, Salı 12:00
kopyalama başarılı!
42' Selçuk İnan (p)
MAÇIN DİĞER VİDEOLARI
ÖZET
GOLLER
DİĞER
VİDEO BULUNMAMAKTADIR.
Boluspor 0-1 Galatasaray
İsmail Çipe'den müthiş kurtarış
Artem Kravets mutlak golü kaçırdı!
Alanya'da sessiz gece
ÖZET
Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe | Maç Özeti
ÖZET
Aytemiz Alanyaspor 0-0 Kasımpaşa | Maç Özeti
Ümraniyespor'un 90+8'de iptal olan golü
Slimani'ye şok protesto!
Ümraniyespor 1-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 10 kişi! Eljif Elmas kırmızı kart gördü
Dirar'ın sayılmayan golü