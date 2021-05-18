Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den A Spor'a teşekkür!
18 Mayıs 2021, Salı 07:08
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında lig şampiyonu Beşiktaş, Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde A Spor ve ATV ailesine teşekkür ederek özel röportaj veren siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kupa kazanmak güzel bir şey. Kupalar emeklerin karşılığını gösteriyor. Umuyorum ki bu kupayı da alır, İstanbul'a öyle gideriz." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)