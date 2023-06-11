Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan ayrılık açıklaması!
11 Haziran 2023, Pazar 11:45
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası konuştu. Genç çalıştırıcı, "Oyuna bu kadar kötü başlangıç. Sanki hiçbir şey çalışılmamış gibi bir durumla karşılaştık. Olsun, oyuncularımın hepsinin canı sağ olsun. Bugün Fenerbahçe değil, başka bir takım da olsa oyuna böyle başladığımız için geri kalırdık. Başakşehir'de bildiğim kadarıyla 1 sene daha mukavelem var. Ben Başakşehir'de kontratları imzalarken hiç bakmıyorum. Ben buradayım. Göksel Gümüşdağ başkanımızla çok yakın bir ilişkim var. Ben başkanla konuşmadan futbolcuyken de karar almadım. Teknik adamıyım şu an. Onla konuşmadan karar almam" dedi.