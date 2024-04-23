Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'dan Olimpiu Morutan sözleri! "Sakatlığı..."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu ve "Oyunun galibi biziz ama bizi üzen bir skor oldu. Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Öncelikle söylemem gerekiyor, bütün oyuncularla gurur duyuyorum. Bugün Beşiktaş'a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu sene kendi adıma üzgün olduğum yer, skorlar gelmedi. Çok fazla beraberlik var. Ama yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Oyunun galibi biziz ama bizi üzen bir skor oldu. Lige hemen döneceğiz. Ligde de kendimizi sağlam pozisyona alacak skorlara ihtiyacımız var. Bu takımın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarlarımıza, oyuncularıma teşekkür ederim. Skor gelmedi ama oyun anlamında çok yüksek bir dominasyon vardı.

MORUTAN SÖZLERİ

Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu.