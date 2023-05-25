Ankaragücü Başakşehir maçı sonrası Ali Sowe: Hayal kırıklığı yaşıyorum
25 Mayıs 2023, Perşembe 11:43
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan turuncu-lacivertliler adını finale yazdırdı. Başkent ekibinin ilk golünü kaydeden Ali Sowe, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gambiyalı golcü, "Finale kalamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Galatasaray maçı ilginç bir maç olacak ancak şu anda o maçı düşünemiyorum. Şu anda finale kalamamanın üzüntüsünü yaşıyorum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...