Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Turu ilk maçta kaybettik!"

11 Mayıs 2022, Çarşamba 11:20
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: "Turu ilk maçta kaybettik!"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden Alanyaspor'da, teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos açıklamalarda bulundu. Mateos, "Bu maçlar, her zaman detayların önemli olduğu maçlardır. Skor küçük detaylarla gidip geliyor. Futbolcularımın haklarını veriyorum. Ne yapmalarını istediysek sahada onu gösterdiler. Bu maçı biz Alanya'da yediğimiz son dakika golüyle kaybettik. Sivasspor'u tebrik ediyorum ve finalde başarılar diliyorum." dedi.

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