Abdülkadir Sünger Galatasaray - Denizlispor maçı sonrası konuştu! "Penaltılarda aldık dedim"
29 Aralık 2021, Çarşamba 12:47
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray'ı penaltılar sonucu mağlup ederek son 16 turuna yükselen Denizlispor'da yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran kaleci Abdülkadir Sünger, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki kaleci, "Kazanmamız lazımdı. 6 maçlık bir yenilgi serimiz vardı, izne mutlu çıkıp mutlu dönmek istiyorduk. Oldu, şükür. Ben de iyi oynadım. Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum, aldık dedim. 5. penaltıyı bana attırdı hoca. Bir tane de kurtardım işte. Vallahi çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.