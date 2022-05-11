Sivasspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Sivas Alanya golleri izleyin | Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi ve bu skorla Sivasspor finale yükseldi.

Sivasspor'un golünü Hakan Arslan attı. Alanyaspor'un golünü Diedhiou kaydetti.

İlk maçı Sivasspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Toplam skorda 3-2 galip gelen Yiğidolar finalde Kayserispor ile eşleşti.

Sivasspor ile Kayserispor arasındaki final 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.