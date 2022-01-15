Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu!

Futbol heyecanını Trakya'dan Anadolu'nun ücra köşelerine kadar götüren Ziraat Türkiye Kupası 132 takımla başlamıştı. Geriye kupayı kazanmaya aday 16 takım kaldı. Bu ekipler dün TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki kura çekiminde rakipleri ile eşleştiler. Kuraya Federasyon adına Ali Düşmez, İsmail Erden, Özcap Şepik ve Besim Yalçın katıldı. Ayrıca 16 takımın temsilcileri de heyecan dolu geçen kura çekiminde hazır bulundular.



DENİZLİ'YE YİNE BİR DEV

Kupada yoluna devam eden Süper Lig'in büyük kulüplerinden Fenerbahçe, Kayserispor ile eşleşti. Mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Göztepe'yi ağırlayacak. Bir önceki turda Galatasaray'ı penaltılarla saf dışı bırakan Denizlispor'un rakibi de merak ediliyordu. Horozlar, Süper Lig'in açık ara puan farkla lider durumdaki temsilcisi Trabzonspor ile eşleşti. Bu keyifli mücadeleye ise Denizli şehri ev sahipliği yapacak.



VAR SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi de kullanılacak. Önceki turlarda bazı takımların statlarının ve saha koşullarının VAR kamera sistemi kurulumuna uygun olmaması sebebiyle bu teknoloji devreye girmemişti. Bu turdan itibaren sürekli kullanımda olacak.



16 TAKIMIN 6'SI KUPALI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda geriye 16 takım kaldı. Bu ekipler arasında sadece 6'sı (Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor ve Kayserispor) bu kupayı müzelerine götürdüler.



MAÇLAR A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı her yıl olduğu gibi bu sezon da A SPOR ekranlarında olacak. Karşılaşmalar öncesinde son dakika gelişmeleri, maçların sonrasında detaylı analizler, röportajlar da A SPOR ekranlarında yer alacak.