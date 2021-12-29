Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı CANLI | A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk ediyor. Bu keyifli karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanyaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Oğuzhan Çakır düdük çalıyor. Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar, Oğuzhan Çakır'ın yardımcıları olarak görev alıyorlar. Muhammet Ali Metoğlu ise maçın dördüncü hakemi oldu.