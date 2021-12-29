Adana Demirspor Ankaraspor maçı CANLI | A Spor canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşıyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak maçı Bülent Birincioğlu yönetiyor. Adana Demirspor - Ankaraspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz... | A Spor canlı izle

Giriş: 29.12.2021 16:49 Güncelleme: 29.12.2021 16:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında Ankaraspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor - Ankaraspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor ile Ankaraspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Bülent Birincioğlu düdük çalıyor. Mehmet Salih Mazlum ve Ata Yıldırım, Birincioğlu'nun yardımcıları olarak görev alıyor. Ozan Ergün ise maçın dördüncü hakemi oldu.

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