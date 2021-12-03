Başkentte Ankaragücü şov!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Ankaragücü, Nazilli Belediyespor'u üç golle mağlup etti. Eryaman Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. 58. dakikada, Nazilli savunmasının eline çarpan topta penaltı kararı çıktı. Owusu beyaz noktadan ağları sarstı: 1-0.

OWUSU'DAN DUBLE

64. dakikada Cem'in yaptığı ortada Owusu kafayla bir kez daha ağları sarstı: 2-0. Karşılaşmada son sözü, 90+1'de kazanılan penaltı İshak söyledi: 3-0. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda mücadele etme hakkı kazandı. Nazilli Belediye'nin kupa macerası ise son buldu.

'KUPADA İDDİALIYIZ'

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "İkinci yarıda bulduğumuz gollerle kazandık ve mutluyuz. Ligde olduğu gibi kupada da yolumuza devam ediyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar devam" dedi.