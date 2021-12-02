Gaziantep FK Sakaryaspor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Gaziantep FK - Sakaryaspor Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı 2 Aralık Perşembe günü Kalyan Stadyumu'nda saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)

GÖKMEN BALTACI(2. Yardımcı Hakem)

AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)