Gaziantep FK Sakaryaspor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Gaziantep FK - Sakaryaspor Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Spor canlı izle...

Giriş: 02.12.2021 13:07 Güncelleme: 02.12.2021 13:08

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı 2 Aralık Perşembe günü Kalyan Stadyumu'nda saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SAKARYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)
SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)
GÖKMEN BALTACI(2. Yardımcı Hakem)
AYBERK DEMİRBAŞ(Dördüncü Hakem)

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