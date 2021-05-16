Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK final maçı... | Ziraat Türkiye Kupası

21 takımlı Süper Lig'i kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş ile Avrupa hedefindeki Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Müsabaka tarihi yaklaşırken futbolseverler ZTK final maçı hakkında, "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK final maçı ne zaman?" şeklinde aramalar yapıyor. Peki, Antalyaspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş: 16.05.2021 09:19

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş, yarı finalde Başakşehir'i uzatma dakikalarında attığı golle devre dışı bırakarak finale yükseldi. Antalyaspor ise sezonun flaş ekibi Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor - Beşiktaş final maçı ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi merak ediliyor. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı belirtildi. Müsabaka İzmir, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. ZTK final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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